لقي ما لايقل عن 5 أشخاص حتفهم وبينهم رضيع يبلغ من العمر عاما واحدا، في هجوم روسي بطائرة مسيرة على مدينة بريلوكي شمالي أوكرانيا خلال الليل، حسبما قال رئيس إدارة منطقة تشيرنيهيف فياتشيسلاف تشاوس اليوم الخميس.

وجاء الهجوم بعد ساعات فقط من المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب ما ذكره ترامب، قال بوتين "بقوة شديدة"، إن روسيا سترد على هجمات المسيرات الأوكرانية على المطارات العسكرية الروسية مطلع الشهر الجاري.

وقال تشاوس، إن 6 أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم، ونقلوا إلى المستشفى.

وأوضح أن 6 مسيرات طراز "شاهد" أصابت مناطق سكنية في بريلوكي في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، مما تسبب في أضرار جسيمة بالمباني السكنية.

وبعد ساعات، أُصيب 17 شخصا في هجوم روسي بمسيرة على مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا، في وقت مبكر اليوم الخميس، وبينهم أطفال وامرأة حبلى، وعجوز تبلغ من العمر 93 عاما، بحسب ما ذكره الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف عبر تطبيق تيليجرام.