وزير الدفاع الألماني: نحتاج إلى 60 ألف جندي إضافي نشط في الخدمة

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الخميس في بروكسل أن الجيش الألماني بحاجة إلى ما يصل إلى 60 ألف جندي إضافي نشط لتحقيق أهداف حلف شمال الأطلسي (ناتو) الجديدة لتحسين القدرات الدفاعية.

وأضاف بيستوريوس قبل اجتماع وزراء دفاع الناتو، حيث من المقرر إقرار الأهداف الجديدة: "نفترض - وهذا تقدير تقريبي للتوضيح - أننا بحاجة إلى ما بين 50 ألف و60 ألف جندي إضافي في القوات المسلحة النظامية مقارنةً بما لدينا حاليا. وفي الوقت نفسه، يُطرح هنا سؤال بطبيعة الحال: هل ستكون الخدمة العسكرية الجديدة كافية خلال السنوات القليلة المقبلة؟".

ويعتزم الناتو توسيع قدراته العسكرية للردع والدفاع بشكل جذري في ضوء التهديد الروسي المستمر. وكان الأمين العام للحلف، مارك روته، قد صرّح أمس الأربعاء في بروكسل: "نحن بحاجة إلى المزيد من الموارد والقوات والقدرات للاستعداد لأي تهديد وتنفيذ خططنا الدفاعية الجماعية بالكامل"، موضحا أن أهم الأولويات تتمثل في الدفاع الجوي والصاروخي، وأنظمة الأسلحة بعيدة المدى، والخدمات اللوجستية، ووحدات كبيرة من القوات البرية.