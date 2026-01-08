بيان سوري: 10 وفيات و88 إصابة جراء قصف قسد الأحياء المدنية بوسط حلب

أعلنت اللجنة المركزية لاستجابة حلب السورية، اليوم الخميس، 10 وفيات و88 إصابة جراء قصف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) محيط الممرات الإنسانية والأحياء المدنية وسط حلب.

باشرت اللجنة المركزية لاستجابة حلب السورية منذ الساعات الأولى لحركة نزوح الأهالي، تنفيذ خطة طوارئ شاملة لتأمين خروج المدنيين من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية وعدد من الأحياء المجاورة، بما يضمن سلامتهم ويخفف من المخاطر المحتملة.

وقالت اللجنة، في بيان اليوم الخميس، إنها باشرت منذ الساعات الأولى لحركة نزوح الأهالي تنفيذ خطة طوارئ شاملة لتأمين خروج المدنيين من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية وعدد من الأحياء المجاورة، بما يضمن سلامتهم ويخفف من المخاطر المحتملة.

وأضافت أنها استقبلت حتى الآن نحو 142 ألف نازح، بينهم 13 ألفا اليوم حتى الساعة الواحدة ظهرا، حيث جرى توجيه 80 آلية نقل وافتتاح 12 مركز إيواء مؤقتاً؛ منها 10 مراكز داخل مدينة حلب، ومركزان في منطقتي إعزاز وعفرين، فيما يستمر توافد الأهالي حتى لحظة صدور البيان.

وأوضحت اللجنة، أنه وخلال عمليات الإجلاء، قصف تنظيم قسد محيط الممرات الإنسانية والأحياء المدنية وسط حلب بعدد من القذائف، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، ما أسفر عن 10 وفيات و88 إصابة.

ووفق البيان، عملت اللجنة على تنظيم وتيسير خروج المدنيين بصورة سلسة وآمنة، مع الحفاظ على حرية التنقل واختيار الوجهة لكل مواطن، إضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية في مراكز الإيواء عبر فرق الإسعاف والطوارئ المنتشرة في محيط المعابر ونقاط التجمع، وتحويل الحالات الطارئة والحرجة إلى المشافي العامة والخاصة بعد رفع جاهزيتها الكاملة.

وأشارت اللجنة، إلى أنها تتلقى نداءات من مرضى عالقين داخل الحيين، حيث يتعذر الوصول إليهما حالياً نتيجة المخاطر الأمنية والاستهداف المتكرر الذي يطال الفرق الطبية، مؤكدة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين خروجهم الآمن في أقرب وقت ممكن.

ودعت اللجنة المركزية لاستجابة حلب، إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتواصل مع الجهات المختصة والمعتمدة بما يسهم في ضمان السلامة العامة وحسن إدارة الاستجابة الطارئة.

وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوري وقوات قسد لليوم الثالث على التوالي، حيث تعرضت هذه الأحياء للقصف بالأسلحة الثقيلة ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات بين المدنيين.