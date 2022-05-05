الاستخبارات الإسبانية تعترف بمراقبة هواتف الانفصاليين الكتالونيين

اعترفت وكالة الاستخبارات الإسبانية "سي إن آي" اليوم الخميس، بمراقبة هواتف 18 من الانفصاليين الكتالونيين ، بمن فيهم رئيس حكومة الإقليم بيري أراجونيس ، باستخدام برنامج بيجاسوس الإسرائيلي.



وأفادت صحيفة " إل باييس " الإسبانية أنه في كل حالة من هذه الحالات قدم رئيس وكالة "سي إن آي" باس استيبان ، تفويضا قضائيا إلى لجنة برلمانية اليوم الخميس.



وتهدد هذه القضية، التي أطلق عليها اسم "كاتالانجيت "، استقرار حكومة الأقلية التي يتزعمها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.



ويشار إلى أنه أعلن مؤخرا تعرض الهواتف المحمولة لسانشيز ووزيرة الدفاع مارجريتا روبلز ووزير الداخلية فرناندو جراندي – مارلاسكا للاختراق بواسطة برنامج بيجاسوس من إنتاج شركة إن إس أو جروب الإسرائيلية.



وكانت قضية برنامج التجسس على الهواتف الشخصية للآلاف بينهم قادة في دول العالم بواسطة برنامح "بيجاسوس" قد أثارت ضجة إعلامية كبيرة، حيث كشفت تحقيقات صحفية أنه تم اختراق نحو 50 ألف هاتف شخصي من بينها هواتف صحفيين وسياسيين ورؤساء وملوك حول العالم.