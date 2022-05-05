ريمونتادا ريال مدريد تصيب ميسي بالصدمة

كشف سيرجيو أجويرو نجم برشلونة السابق، عن رد فعل ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الحالي، على تأهل ريال مدريد، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية متفوقًا في مجموع مباراتي الدور نصف النهائي بنتيجة 6-5، بعدما قلب تأخره بهدف لفوز بنتيجة 3-1مساء أمس، الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي، في معقل الميرنجي، سانتياجو برنابيو.

وكان أجويرو في بث مباشر رفقة زميله السابق في صفوف مانشستر سيتي كارلوس تيفيز، للتعليق على المباراة، وبعد أن أعلن عن تسجيل ريال مدريد الهدف الثالث، وجه له ميسي رسالة.

وقال أجويرو، أن رسالة ميسي تضمنت: «توقف عن المزاح الغبي، لا يمكن أن يكون هذا صحيحا».

وتعد هذه العودة الثالثة في النتيجة لريال مدريد بعد تخطي عقبتي باريس سان جيرمان وتشيلسي بنفس الوضع، ليضرب موعدًا مع ليفربول في المباراة النهائية، بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 28 مايو الجاري.