نقل الصندوق الأسود لطائرة رئيس أركان حكومة طرابلس إلى ألمانيا للتحقيق

أعلنت وزارة الداخلية الليبية في حكومة طرابلس، أن الصندوق الأسود للطائرة التي تحطمت في تركيا ما أسفر عن مقتل رئيس أركان الجيش الليبي ومرافقيه؛ سيُنقل إلى ألمانيا لضمان "إجراء تقييم تقني دقيق".

ويشمل الصندوق الأسود في الطائرة مُسجِّل بيانات الرحلة ومُسجِّل الأصوات الذي يوثق المحادثات داخل قمرة القيادة. وفي ألمانيا تتولى عادة الهيئة الاتحادية للتحقيق في حوادث الطيران (بي.إف.يو) في براونشفايج تحليل هذه الأجهزة.

وأوضحت الوزارة في طرابلس، أن النيابة العامة التركية تعهدت بدعم التحقيقات وتقديم جميع الوثائق وتسجيلات الكاميرات، كما أرسلت الشرطة الجنائية في طرابلس عينات الحمض النووي لأقارب الضحايا إلى السلطات التركية لتأكيد هوياتهم.

وكانت الطائرة الخاصة قد أقلعت يوم الثلاثاء الماضي من أنقرة باتجاه ليبيا وتحطمت بعد نحو 80 كيلومترا جنوب العاصمة التركية، ما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متنها، بينهم رئيس أركان قوات حكومة غرب ليبيا محمد الحداد، والذي كان في زيارة رسمية لتركيا. وشارك مئات من فرق الإنقاذ في عمليات البحث بموقع الحادث.

وقدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه لرئيس حكومة طرابلس عبد الحميد الدبيبة، فيما عُيّن في ليبيا خليفة مؤقت للحداد.