تكريم الفخراني وحميدة وأنعام محمد علي وغياب سهير رمزي ومحمود سعد في افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي

كرّم مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الحادية والسبعين، الفنان يحيى الفخراني، والفنان محمود حميدة، بجائزة «الريادة السينمائية»، كما تم تكريم الفنانة هناء الشوربجي والفنانة سهير رمزي لكنهما اعتذرا عن الحضور لسفرهما خارج البلاد.

كما تم تكريم المخرجة إنعام محمد على، ومنحها جائزة «فريد المزاوى»، وتم تكريم الفنان سامي مغاوري ومنحه جائزة «الأب يوسف مظلوم»، كما أهدى المركز الفنان مدحت صالح جائزة «المركز الخاصة»، وذهبت جائزة «التميّز الإعلامي» للإعلامي محمود سعد، لكنه اعتذر عن الحضور.

ويتنافس هذا العام على جوائز المهرجان خمسة أفلام هى «ليلة قمر 14» للمخرج هادى الباجورى، و«11:11» للمخرج كريم أبو زيد، و«حدث فى 2 طلعت حرب» للمخرج مجدى أحمد على، و«كاملة» للمخرج جون إكرام، و«الباب الأخضر» للمخرج رءوف عبدالعزيز، حيث وقع الاختيار على تلك الأفلام من بين خمسة وعشرين فيلما عُرضت تجاريا بدور العرض السينمائى إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، لأول مرة فى تاريخ المهرجان قبل عرضها تجاريا.

ويترأس لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فى دورته الحادية والسبعين المخرج هانى لاشين، وعضوية كل من؛ الفنانة ماجدة زكى، والفنان مجدى كامل، والفنانة عائشة بن أحمد، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ومدير التصوير سامح سليم، والموسيقار خالد الكمّار والناقدة الفنية ناهد صلاح.