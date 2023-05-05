طرابزون سبور يحدد سعر بيع تريزيجيه

حدد نادي طرابزون سبور التركي سعر بيع جناحه المصري محمود حسن تريزيجيه حسبما أفاد تقرير تركي.

وفقًا لصحيفة "Fanatic" التركية، حددت إدارة طرابزون سبور سعر بيع تريزيجيه بـ 6 ملايين يورو، في ظل اهتمام العديد من الأندية بضم الجناح الشاب الفترة المقبلة.

ويهتم اتحاد جدة بضم تريزيجيه من طرابزون إلى جانب وجود رغبة من ناديه السابق الأهلي في التعاقد معه وعودته للقلعة الحمراء مرة أخرى، وهو ما يشعل سباق التعاقد مع الجناح الشاب الفترة المقبلة، في ظل عدم ممانعة إدارة النادي التركي في التخلي عن نجم الفريق.

وكان طرابزون سبور قد ضم تريزيجيه من أستون فيلا الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية 2022 مقابل أربعة ملايين يورو.

في حين يتقاضى تريزيجيه راتبًا سنويًا يصل إلى 1.5 مليون يورو مع طرابزون سبور ويمتد تعاقده مع الفريق التركي لـ 3 مواسم مقبلة.