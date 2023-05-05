نقابة الأطباء السودانية تحذر من انهيار النظام الصحي بالسودان نتيجة النزاع

حذر سكرتير نقابة الأطباء السودانية الدكتور عطية عبد الله من انهيار النظام الصحي بالسودان نتيجة النزاع، مضيفا أن السودان على شفا الوصول إلى مجاعة، إضافة إلى سوء الأوضاع الإنسانية بها.

وقال -في تصريح خاص لقناة العربية الحدث، اليوم الجمعة- إن الأطفال أكثر الفئات تضررا من النزاع بالسودان، مؤكدا ارتفاع عدد الضحايا من الأطفال والأمهات الحوامل نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد.

وأضاف عبد الله أن عدم وجود ممرات أمنة يشكل صعوبة كبيرة في إيصال مساعدات طبية إلى المستشفيات، داعيا إلى سرعة التحاور من أجل توفير ممرات آمنة لوصول المساعدات الطبية إلى المستشفيات؛ حتى يتثنى للأطفال تلقي العلاجات اللازمة لهم.

ولفت إلى أن حملات تطعيم الأطفال بلقاحات ضد بعض الأمراض متوقفة تماما بسبب النزاع بالبلاد، موضحا أن اللقاحات مهددة بالضرر نتيجة انقطاع الكهربائي المتواصل بالبلاد.

وأوضح أن هناك 12 ألف حالة بالسودان مصابة بالفشل الكلوي وأن انعدام الأدوية وقلة المعونات يجعلهم أكثر عُرضة للوفاة، مؤكدا أن الإمدادات الطبية المركزية خارج الخدمة ولا يمكن الوصول إليها.