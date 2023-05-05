تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية والعربية إلى ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في الثامنة والنصف من مساء اليوم، حيث مباراة السوبر المصري لموسم 2021-2022، والتي تجمع بين الأهلي، بطل الكأس، وبيراميدز، بعد انسحاب الزمالك بطل الدوري.

وكان من المقرر أن تقام المباراة بين الزمالك حامل لقب الدوري المصري والأهلي بطل كأس مصر، لكن الزمالك قرر الانسحاب ردًا على قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري بتعليق عقوبة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي، لمدة 12 مباراة الصادرة من لجنة الانضباط.

وشارك بيراميدز في اللحظات الأخيرة قبل 72 ساعة فقط من المواجهة بعد اتصالات مكثفة لإقناعه لكونه وصيف الدوري والكأس.

ويحمل الأهلي لقب آخر بطولة من كأس السوبر، بعدما فاز على الزمالك مطلع الموسم الحالي 2-0 وحصد اللقب، حيث أحرز هدفي الأحمر في اللقاء البرازيلي برونو سافيو وكريم فؤاد، وبشكل عام يصب التاريخ في صالح الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر المصري برصيد 12 مرة وهو أيضًا الأكثر مشاركة في كأس السوبر برصيد 17 مرة.

فيما يخوض بيراميدز مباراة السوبر لأول مرة باحثًا عن تحقيق أول بطولة في تاريخه. وتقابل الفريقان منذ تحول بيراميدز لهذا المسمى 12 مرة، وفاز الأهلي خلال 5 مواجهات آخرها يوم 10 أبريل الماضي في نهائي كأس مصر بنتيجة 2-1.

وتغلب بيراميدز 4 مرات آخرها يوم 16 يوليو الماضي بالدوري بنتيجة 2-0، وتعادل الفريقان 3 مرات.

ويتطلع الأهلي لمواصلة انتصاراته مع مدربه السويسري مارسيل كولر الباحث عن ثالث ألقابه مع أصحاب الرداء الأحمر بعد التتويج بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك وأيضًا كأس مصر أمام بيراميدز.

ويعيش الأهلي حالة فنية رائعة مع كولر بوصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وتربعه على قمة الدوري المصري، كما أن الفريق لم تهتز شباكه في آخر 6 مباريات.

وتبدو صفوف الأهلي شبه مكتملة عدا غياب لاعب الوسط عمرو السولية والواعد رأفت خليل للإصابة، بجانب الشكوك حول جاهزية المدافع ياسر إبراهيم بخلاف بعض الغيابات لأسباب فنية من كولر أبرزها أيمن أشرف وشادي حسين والبرازيلي برونو سافيو.

ويعول كولر على مثلث هجومي شبه ثابت في الفترة الأخيرة بقيادة محمود عبد المنعم (كهربا) والجنوب أفريقي بيرسي تاو وحسين الشحات بخلاف الصلابة الدفاعية بحضور محمد عبد المنعم وخبرات التونسي علي معلول والحارس محمد الشناوي. ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم وعلي معلول، وفي الوسط يلعب حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج، خلف الثلاثي الهجومي حسين الشحات، بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا.

على الجانب الآخر يتطلع بيراميدز لرد الاعتبار أمام الأهلي بعد خسارة لقب كأس مصر أمامه قبل أقل من شهر.

لكن بيراميدز لا يعيش أفضل أيامه مع مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو بعدما ودع كأس الكونفدرالية الإفريقية من ربع النهائي على يد مارومو جالانتس الجنوب إفريقي كما أن الفريق يحتل المركز الثالث بالدوري المصري وابتعد بعض الشيء عن المنافسة على اللقب.

ويفتقد بيراميدز جهود بعض نجومه الكبار على رأسهم عبد الله السعيد قائد الفريق للإصابة بجانب أسامة جلال لنفس السبب والحارس شريف إكرامي لإيقافه بعد تعاطيه المنشطات. ورغم هذه الظروف وضيق الوقت إلا أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، يرفع راية التحدي لاقتناص لقب السوبر من أنياب الأهلي متسلحًا بقدرات العديد من لاعبيه الموهوبين على رأسهم رمضان صبحي وإبراهيم عادل بخلاف خبرات المغربي وليد الكرتي والتونسي فخر الدين بن يوسف.

كما يسعى باتشيكو على المستوى الشخصي للثأر من الأهلي بعد خسارة نهائيين أمامه، كان الأول مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2020، والثاني في كأس مصر قبل شهر مع بيراميدز، حيث خسر المباراتين بنفس النتيجة 2-1.

ويتسلح فريق بيراميدز بسيناريو طلائع الجيش، من أجل الفوز على الأهلي وحصد لقب السوبر، لتكون أول بطولة يتوج بها النادي منذ تأسيسه قبل 4 مواسم.

الأهلي واجه طلائع الجيش في كأس السوبر من موسم 2019/2020، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، وانتهت مواجهة الأهلي مع الطلائع بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليحتكم الفريقان مرة أخرى إلى ركلات الترجيح، التي فاز بها الطلائع بنتيجة 3/2.