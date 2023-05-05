إصابة 8 أشخاص جراء حادث تصادم بطريق أبو سمبل

شهد طريق أبوسمبل السياحي بمدينة أسوان، اليوم الخميس، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بطريق مدينة أبوسمبل السياحية جنوب المحافظة، وتحديدًا عند مدخل قرية توشكى، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق، وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتبين أن المصابين هم كل من "زاكي الدين بشري أبكر، 44 سنة، وإصابته اشتباه ما بعد الارتجاع وكدمات متفرقة بالجسم، والسيد مصطفى أحمد، 25 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالعمود الفقري والكتف الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج، وعرفة عبد القهار حسن، 27 سنة، مصري الجنسية، وإصابته جرح بالركبة اليسري، وعبد الباسط مصطفى محمد، وإصابته اشتباه كسر بالساق الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، عمره 42 سنة". كما تضمنت أسماء المصابين كلاً من "محمود عامر بخيت، 34 سنة، وإصابته جرح قطعي بفروة الرأس، مصري الجنسية، وليد صلاح صابر، 26 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالساق الأيمن، ومحمد فضل الله أمين، 18 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، وأحمد عبد الفتاح شعبان، عمره 30 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم".

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو سمبل الدولي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.