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رئيس النمسا: بريطانيا ستظل في قلب الاتحاد الأوروبي

الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين
الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين
فيينا - أ ش أ
نشر في: الجمعة 5 مايو 2023 - 10:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 مايو 2023 - 10:34 ص

أكد الرئيس النمساوي ألكسندر، فان دير بيلين، أن بريطانيا ستظل في قلب الاتحاد الأوروبي على الرغم من خروجها من عضويته، وأن التعاون الأوروبي البريطاني سوف يستمر.

وقال الرئيس النمساوي، في تصريحات له، بمناسبة زيارته إلى لندن، "إنه لشرف عظيم لي أن أمثل النمسا في تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا".

وأضاف بيلين أنه على الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن المملكة المتحدة جزء من أوروبا، وأنه يسعى شخصيا لتعزيز هذا التماسك.

يشار إلى أنه سيتم تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة كاميلا غدا السبت في كنيسة وستمنستر أبي في لندن


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