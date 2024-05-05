الرئيس الصيني يبدأ جولة أوروبية تشمل فرنسا وصربيا والمجر

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غادر الرئيس الصيني شي جين بينج صباح اليوم الأحد بكين للقيام بزيارة دولة تشمل كلا من فرنسا وصربيا والمجر بدعوة من زعماء الدول الثلاث.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن تلك الجولة الأوروبية تأتي بموجب دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش والرئيس المجري تاماس سوليوك ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

ويضم الوفد المرافق للرئيس شي قرينته بنج لي يوان، وتساي تشي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير المكتب العام للجنة المركزية للحزب، و وانج يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية الصيني.