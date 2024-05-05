اضطراب حركة القطارات في غرب اليابان بعد العثور على أغراض مشتبه بها

أعلنت الشركة المشغلة لخدمات القطارات في غرب اليابان، اليوم الأحد، اضطراب حركة القطارات بعد العثور على أغراض مشتبه بها على الأرصفة في محطة كيوتو.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن الشركة القول إن الشرطة تقوم الآن بفحص الوضع عقب أن أبلغ أحد العاملين مركز القيادة بشركة ويست جابان للسكك الحديدية نحو الساعة الرابعة وخمسة وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي بأنه تم العثور على أغراض مشتبه بها على رصيفي 2 و 3 .

وأضافت الشركة، أن هذه الواقعة تسببت في حدوث تعليق وإرجاء لرحلات على خط جيه ار توكايدو وخطوط أخرى.