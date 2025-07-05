ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم إلى 50 شهيدا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، بعد قصف الاحتلال حي الزيتون وجباليا البلد في قطاع غزة.

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة عدد آخر، جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا قرب مسجد صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

واستشهد 4 مواطنين وأصيب عدد آخر، بعد قصف مسيرة إسرائيلية منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة

في السياق، أعلنت مصادر طبية عن استشهاد 50 مواطنا جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 200 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.