الأهلي يواجه 3 أندية عربية في معسكر تونس

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استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو على مواجهة ثلاثة أندية عربية خلال معسكر الفريق الذي سيقام في مدينة طبرقة التونسية.

سيبدأ الأهلي معسكره في تونس منتصف يوليو الجاري، وذلك بعد استئناف التدريبات في مصر عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 18 يوما للتعافي بدنيا بعد انتهاء مشوار الفريق في كأس العالم للأندية بأمريكا.

واتفق مسؤولو الأهلي بشكل مبدئي على مواجهة ثلاثة أندية عربية وهي اتحاد قسنطينة والترجي التونسي والنجم الساحلي، أيام 21 و25 و28 يوليو الجاري.

ويستعد الأهلي لانطلاق منافسات الموسم الجديد.