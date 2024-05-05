نائب نائب محافظ البحيرة تزور الكنيسة الإنجيلية تزور الكنيسة الإنجيلية وتقدم التهنئة للأخوة المسيحيين

زارت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الكنيسة الإنجيلية بميدان الساعة بدمنهور؛ لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين؛ لمشاركتهم فرحة العيد، وتأكيد الترابط والأخوة بين المصريين في كل الأعياد والمناسبات الدينية والقومية.

وأكدت أننا أبناء وطن واحد ونعيش تحت علم واحد، فمصر بنسيجها الوطني الفريد يحميها شعب عظيم، وستظل بعطاء وتضحيات رجالها من المسلمين والمسيحيين درعًا منيعًا لحماية الوطن وحصنا يصون الشعب المصري العظيم وتاريخه العريق.

وأشارت إلى أن مشاركة الأخوة المسيحيين احتفالهم بعيد القيامة المجيد يعد تعبيرًا عن صدق المشاعر التي تميز الشعب المصري الحريص على وحدته وأصالته وتماسكه، داعيًا الله أن يحفظ مصر من أي عدو يتربص بها وأن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض وأن تظل روح الترابط والمحبة بين المسلمين والمسيحيين على مر العصور.

وقدم القس أمجد أيوب، راعي الكنيسة الإنجيلية تحية شكر وتقدير لنائب محافظ البحيرة ومرافقوه، مؤكدا أننا جميعا نصلي دوما من أجل أمن واستقرار الوطن وأن يحفظ مصر ويسدد خطى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رافقها خلال تقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد للأخوة المسيحين بالكنيسة الإنجيلية اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، وعدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية.