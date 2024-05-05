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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد قيادي بحركة الجهاد الفلسطينية خلال عملية للجيش الإسرائيلي

د ب أ
نشر في: الأحد 5 مايو 2024 - 3:18 ص | آخر تحديث: الأحد 5 مايو 2024 - 3:19 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت استشهاد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي "شين بيت".

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن بيان صادر عن وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من يوم السبت أنه في عملية للجيش والشين بيت وباستخدام مروحيات هجومية لسلاح الجوي الإسرائيلي تم قتل القيادي في حركة الجهاد أيمن زعرب في الجزء الجنوبي من قطاع غزة.

وأفاد البيان ان زعرب كان واحدا ممن تولوا قيادة الهجوم الذي شاركت فيه الحركة خلال أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من حركة الجهاد على بيان الجيش الإسرائيلي.


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