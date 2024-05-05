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أعداد جريدة الشروق
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88 نائبا أمريكيا: إسرائيل تتعمد حجب المساعدات عن الفلسطينيين

وكالات
نشر في: الأحد 5 مايو 2024 - 9:24 ص | آخر تحديث: الأحد 5 مايو 2024 - 9:24 ص

- النواب يطالبون بايدن بإعادة النظر في المساعدات المقدمة لتل أبيب..

أكد 88 عضوا من الحزب الديمقراطي في الكونجرس الأمريكي، السبت، وجود أدلة موثوقة بتعمد إسرائيل منع المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وطالب النواب في الرسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعادة النظر في المساعدات المقدمة لإسرائيل وفقا للقوانين الأمريكية.

وأعرب النواب عن "مخاوفهم البالغة" بشأن الطريقة التي تدير بها الحكومة الإسرائيلية الحرب في قطاع غزة، وفقاً لوكالة الأناضول.

وأكدوا أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرضت قيودا مشددة على وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ بداية الحرب.

وأضافوا أن قانون المساعدة الخارجية الأمريكي يقيد المساعدات أو بيع الأسلحة إلى أي دولة تقيد بشكل مباشر أو غير مباشر نقل أو توزيع المساعدات الإنسانية الأمريكية.

وأشاروا إلى وجود أدلة كافية على فرض إسرائيل قيود على المساعدات، في انتهاك للقانون الاتحادي بشأن تقديم المساعدات الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة.

ودعت الرسالة إدارة بايدن إلى إعادة النظر في المساعدات المقدمة لإسرائيل.

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