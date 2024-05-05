 زاعما عرقلة حماس للصفقة.. وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد باجتياح رفح - بوابة الشروق
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زاعما عرقلة حماس للصفقة.. وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد باجتياح رفح

 آية صلاح
نشر في: الأحد 5 مايو 2024 - 5:31 م | آخر تحديث: الأحد 5 مايو 2024 - 5:31 م

 توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الأحد، باجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة "في وقت قريب جدا"، زاعما أن هناك مؤشرات على أن حركة حماس لا تريد التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع تل أبيب.

جاء ذلك في تصريحات لجالانت خلال تفقده لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ممر "نتساريم" قرب مدينة غزة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال جالانت: "رصدنا مؤشرات مثيرة للقلق على أن حماس لا تنوي التوصل إلى أية صفقة، لتبادل الأسرى".

وأضاف أن "هذا يعني عملية عسكرية قوية في رفح في وقت قريب جدا، وفي أماكن أخرى في مختلف أنحاء القطاع".

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، إن حماس "حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب عن قطاع غزة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على تخريب الجهود المبذولة".

وأضاف هنية في بيان، أن "العالم بات رهينة لحكومة متطرفة، لديها كم هائل من المشاكل السياسية ومن الجرائم التي ارتكبت في غزة".


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