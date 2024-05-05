مسام السعودي: نزع أكثر من 439 ألف مادة متفجرة من مخلفات الحرب باليمن

أعلن مشروع مسام السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، اليوم الأحد، أن فرقه الهندسية نزعت أكثر من 2700 مادة متفجرة من مخلفات الحرب في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها، خلال أبريل الماضي.

وأفادت غرفة عمليات "مسام" في بيان صحفي، أن فرق إزالة الألغام "نزعت ما مجموعه 2,756 لغما أرضيا وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة خلال شهر أبريل 2024، وتطهير مساحة إجمالية قدرها 585 ألفاو 865 مترا مربعا في ذات الفترة".

وبحسب البيان، فإن ما جرى نزعه في أبريل الماضي "يمثل زيادة بنسبة 16% عن الشهر السابق له مارس، الذي تم فيه إزالة 2374 مادة متفجرة من مخلفات الحرب".

وقال أسامة القصيبي، مدير المشروع، "أن فرق إزالة الألغام، نزعت 719 مادة متفجرة في الأسبوع الماضي (27 أبريل - 3 مايو 2024) وحده؛ بينها 631 ذخيرة غير منفجرة و83 لغما مضادا للدبابات واثنين آخرين مضادين للأفراد، إضافة إلى ثلاث عبوات ناسفة".

يذكر أن فرق "مسام"، ومنذ بدء عملها في اليمن منتصف يونيو 2018 وحتى 3 مايو الجاري، تمكنت من نزع ما مجموعة 439 ألفا و132مادة متفجرة وتحييد مساحة قدره 55مليونا قدرها 55,976,747 مترا مربعا من الأراضي الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها، كانت مفخخة بالمواد المتفجرة من مخلفات الحرب، وفقاً للبيان.

ويعمل مشروع مسام لنزع الألغام التابع لمركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن منذ عام 2018، وسبق أن قُتل عدد من خبرائه بينهم أجانب، في انفجار ألغام أثناء عملهم على نزعها أو تجميعها بعد تفكيكها.