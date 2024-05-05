وزير العدل الألماني بعد التعدي على سياسي بارز: العنف ليس وسيلة مشروعة للسجال السياسي

أعلن وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، عن إدانته لأي شكل من أشكال العنف بعد واقعة التعدي على السياسي ماتياس إيكه المرشح الرئيسي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي في ولاية سكسونيا في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وكتب بوشمان، على منصة إكس اليوم الأحد، أن العنف ليس وسيلة مشروعة للسجال السياسي من أي أحد ضد أي أحد، انتهى.

وأعرب الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر، عن اعتقاده بأن العنف في السجال السياسي يجب أن يقلق الجميع بغض النظر عن التوجه السياسي للجاني والمجني عليه؛ لأن كل ديمقراطي جاد قد يكون هو التالي.

وكان إيكه "41 عاما" تعرض مساء أول أمس الجمعة للضرب من قبل أربعة شباب خلال تعليق ملصقات انتخابية في دريسدن، ويرقد إيكه في المستشفى منذ ذلك الحين وخضع لعملية جراحية.

وكان المكتب الإقليمي لمكافحة الجريمة في مدينة دريسدن (عاصمة ولاية سكسونيا)، أعلن أن شابا صغيرا /17 عاما/ سلم نفسه في مخفر جنوب دريسدن في الساعة الواحدة صباحا وقال إنه الجاني الذي تعدى على إيكه.

ووفقا لما أعلنته الشرطة قبل الواقعة بوقت قصير، قامت مجموعة يُشْتَبَه أنها نفس المجموعة بمهاجمة معاون في الحملة الانتخابية لحزب الخضر يبلغ من العمر28 عاما في منطقة قريبة من مكان التعدي على إيكه، ما أدى إلى إصابة هذا الشخص الذي يعمل في تعليق الملصقات الانتخابية.

وكان نائب برلماني محلي عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" تعرض للضرب في مدينة نوردهورن بولاية سكسونيا أمس السبت كما تعرضت منصة تابعة للحزب نفسه في مدينة دريسدن لهجوم أوقع بها أضرارا.