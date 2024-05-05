قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق نحو 10 قذائف صاروخية من مكان قريب من معبر رفح باتجاه موقع كرم أبو سالم.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان، أن معبر كرم أبو سالم مغلق في هذا الوقت أمام مرور الشاحنات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، شن هجوم على قوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع كرم أبو سالم.

وقالت القسام في بيان، ظهر الأحد، إنها قصفت حشودا لقوات الاحتلال في موقع كرم أبو سالم ومحيطه بصواريخ رجوم من عيار 114ملم.

وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» قد أفادت بأن جيش الاحتلال استدعي مروحيات إلى موقع كرم أبو سالم لإجلاء المصابين بعد تعرضه لقصف بالصواريخ.

ووصفت تقارير إسرائيلية، الحدث في كرم أبو سالم خطير، وأن هناك حظر نشر على معلومات عن موقع سقوط القذائف والمصابين.

وتحدثت التقارير عن أن جيش الاحتلال شن غارات على مناطق في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ردا على قصف موقع كرم أبو سالم.

في غضون ذلك، قال المجلس الإقليمي في أشكول على الحدود مع غزة، إن هناك مصابين سقطوا في انفجار صواريخ قرب منشأة عسكرية إسرائيلية.