خبير لوائح: لا توجد حالة رياضية مشابهة لقضية الشحات والشيبي

أكد عامر العمايرة خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن هناك حالة مماثلة لواقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي، في مباراة غانا وأوراجوي في كأس العالم الأخيرة بقطر.

وتابع عامر العمايرة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "+90" على قناة النهار: "بعد صافرة المباراة أطاح كافاني لاعب أوروجواي تعدى على شخص من طقم الفيفا وتم تدوينه في تقرير مراقب المباراة، وتم تدوين في التقرير أنه تم إصابته، ولم يتم اللجوء للنيابة خاصةً أنها بعد نهاية المباراة، وتم إيقافه 4 مباريات من المحكمة التأديبية".

وأضاف عامر العمايرة: "هناك فارق بين المحكمة الرياضية والقضاء العادي، ولكن لا توجد حالات رياضية مثل حالة الشيبي والشحات وتم اللجوء إلى القضاء العادي فيها".

اختتم: "إذا أراد الاتحاد المصري رد قاطع من الاتحاد الدولي، كان عليه إرسال الفيديو الخاص بالمباراة بالدقيقة التي حدثت بها الحالة، وسرد ما حدث بشكل تفصيلي، ولكن الجواب بصيغة عامة لن يحمل أي رد مفيد، وحسب اللوائح تصدر لجنة الانضباط قرارها ثم سيحدث الاستئناف ومن بعدها تُرسل إلى المحكمة الرياضية وسيكون هناك متسع من الوقت لحسم القضية".