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أعداد جريدة الشروق
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شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط غزة


نشر في: الأحد 5 مايو 2024 - 8:58 م | آخر تحديث: الأحد 5 مايو 2024 - 8:58 م

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم، في قصف لطائرات الاحتلال الحربية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وأضافت الوكالة، أن 18 فلسطينيا استشهدوا في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح اليوم.

وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات إلى 78018، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة أدت إلى استشهاد 29 مواطنا، وإصابة 110 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

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