دبي القابضة تعتزم طرح صندوق استثمار عقاري سكني في البورصة

تعتزم مجموعة دبي القابضة الذراع الاستثمارية لحكومة إمارة دبي طرح محفظة أصول عقارية سكنية في بورصة الإمارة بهدف الاستفادة من ازدهار القطاع العقاري في الإمارة.

وقالت دبي القابضة في بيان اليوم الاثنين إنها تخطط لدمج المحفظة الاستثمارية في صندوق استثمار عقاري، حيث تعتزم طرح حوالي 5ر12% ​​من صندوق دبي السكني العقاري في هذه الصفقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دبي القابضة القول إن الصندوق يدير حوالي 7ر35 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق دبي، وسيصنف ضمن أكبر صناديق الاستثمار العقاري في المنطقة عند إدراجه في البورصة. وتقدر القيمة الإجمالية لأصوله بحوالي 6ر21 مليار درهم (88ر5 مليار دولار) بما يعادل حوالي ضعف إجمالي أصول أكبر 5 صناديق استثمار عقاري في المنطقة.

وستكون هذه الصفقة أول طرح عام في البورصة خلال العام الحالي، وتأتي في ظل تقلبات واسعة النطاق في السوق ناجمة عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبينما ارتفعت أسعار العقارات في المدينة في السنوات الأخيرة، حذر محللون من أن حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية وانخفاض أسعار النفط قد يُشكلان بعض المخاطر.

وقالت دبي القابضة إن صندوق دبي للاستثمار العقاري السكني سيكون أول كيان من نوعه يُدرج في بورصة دول مجلس التعاون الخليجي، مُركزًا على التأجير السكني. وتتوقع الشركة توزيع أرباح على شريحتين، بإجمالي 1ر1 مليار درهم إماراتي أو 80% من أرباح السنة المالية المنتهية في ديسمبر، أيهما أعلى.

ومن المقرر أن تمتد فترة الاكتتاب في الطرح من 13 إلى 20 مايو. وتُشارك بنوك "الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"مورجان ستانلي" و"سيتي جروب" في تنسيق الطرح عالميًا، بينما يُشارك كل من "بنك أبوظبي التجاري" و"أرقام كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" في إدارة الاكتتاب.

كما تعتزم دبي القابضة إدراج محفظة أصولها العقارية التجارية، التي تشمل مراكز التسوق وأصول تجارية أخرى في طرح منفصل، بحسب ما ذكرته بلومبرج. وتقدر قيمة هذه المحفظة بنحو 280 مليار درهم (76 مليار دولار) وتشمل فنادق فارهة ومدن ملاهي.

يذكر أن دبي جمعت حوالي 9 مليارات دولار من خلال عمليات الخصخصة التي بدأت في 2021، وأدرجت شركات منها شركة لسيارات الأجرة وأخرى للمرافق وثالثة لتحصيل رسوم استخدام الطرق في البورصة.