 رئيس الحكومة العراقية يزور تركيا خلال الأسبوع الحالي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الحكومة العراقية يزور تركيا خلال الأسبوع الحالي

بغداد - د ب أ
نشر في: الإثنين 5 مايو 2025 - 10:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 مايو 2025 - 10:04 ص

يبدأ رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني زيارة رسمية إلى تركيا خلال الأسبوع الحالي.

وذكر بيان للسفارة العراقية في أنقرة، وزع في بغداد اليوم الاثنين، أن وفدا عراقيّا رسميّا وصل اليوم إلى أنقرةَ برئاسة رئيس دائرة الدول المجاورة في وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، محمد رضا الحسيني في إطار التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة العراقية إلى أنقرة خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح البيان، أن الوفد ضم ممثّلين عن عددٍ من الوزارات والمؤسسات العراقيَّة ذات الصلة بهدفُ استكمال المناقشات الفنية حول مذكّرات التفاهم المُزمع توقيعُها مع الجانب التركيّ في مجالاتٍ حيويةً متعددةً منها الأمنُ والنقلُ والتخطيطُ والتعليمُ والاتصالاتُ والصناعةُ.

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