أطلق الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» النسخة 35 من بطولة كأس الأمم الإفريقية،

وتستضيف المغرب نسخة العام الحالي من بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من من 21 ديسمبر الحالي حتى 18 يناير 2026.

وتنطلق النسخة الحالية من البطولة بمواجهة المغرب أمام جزر القمر، في التاسعة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب مولاي عبد الله.

وقال باتريس موتسيبي في تصريحات على هامش حفل افتتاح البطولة: «السلام عليكم، مساء الخير للمغرب.. نيابة عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والـ54 بلدا اعضاء الاتحاد أشكر جلالة الملك محمد السادس نصره الله».

وأضاف: «أود أن أشكر كذلك شكر ولي العهد الأمير مولاي الحسن والحكومة المغربية والشعب المغربي والاتحاد المغربي لكرة القدم وأخي فوزي لقجع.. أريد أن أشكرهم على ما يقدموه لكرة القدم ومحبتهم لشعب المغرب وشعوب إفريقيا».

وتابع: «وأود كذلك أن أشكر أخي جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، والذي أحضر كأس العالم إلى إفريقيا في المغرب 2030.. اليوم نرحب بشعوب إفريقيا وشعوب العالم وسنريهم أفضل كرة قدم في القارة».

وأوضح: «نحن ملتزمون باستخدام كرة القدم لتوحيد كل شعوبنا في إفريقيا رغم الاختلافات ونود أن نفعل هذا في العالم كله».

وواصل: «المنتخب المغربي جعل المغرب وإفريقيا فخورين في كأس العالم قطر 2022 عندما تأهل للدور نصف النهائي، وأظهر للعالم ما يمكن للكرة الإفريقية أن تقدمه».

وأتم: «والآن نيابة عن الـ54 عضوًا في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أعلن رسميا انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025».