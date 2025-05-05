أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم الاثنين، أنه تسلم من حركة المقاومة «حماس»، فلسطينيًا متورط في إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال في بيان: «إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتسلُّم مديرية المخابرات من حركة حماس فلسطينيًّا مشتبهًا بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و28 مارس، واستكمالًا لملاحقة بقية المتورطين في هاتين العمليتين بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية، تسلمت مديرية المخابرات من حركة حماس الفلسطيني (ي.ب.)، بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص».

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني لبناني، بأن الحركة ستسلم الجيش 3 مطلوبين آخرين بإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وأكد لفضائيتي «العربية/الحدث»، أن موعد التسليم بين اليوم والغد.

جاء هذا بعد التحذيرات التي أطلقها المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، قبل أيام من عدم استخدام أراضيه في أي أعمال تمس أمن البلاد.

كما أتى بعدما أعلن الجيش اللبناني في بيان أمس الأحد، أن حماس سلمت مطلوبا مشتبه بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخي 22 و28 مارس الماضي.

وتسعى السلطات اللبنانية منذ أشهر إلى حصر السلاح في جنوب البلاد بيد الدولة، وتفكيك مواقع حزب الله أو غيره من الفصائل المسلحة، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأفاد الجيش اللبناني في أبريل الماضي، بتوقيف لبنانيين وفلسطينيين ضالعين في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.