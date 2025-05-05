سموتريتش يؤكد نية إسرائيل احتلال قطاع غزة: جميع السكان سيتم إخلاؤهم إلى الجنوب

قال وزير المالية المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن تل أبيب تعتزم «احتلال قطاع غزة من أجل البقاء فيه»، وليس تنفيذ عملية مؤقتة.

وحذر في تصريحات نقلتها إذاعة جيش الاحتلال، مساء الاثنين، من أن أي انسحاب من غزة «سيؤدي إلى تكرار ما حدث في 7 أكتوبر».

وأشار إلى أن جميع سكان قطاع غزة سيتم إخلاؤهم إلى الجنوب من محور موراج، مؤكداً أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) قرر عدم سحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة مقابل صفقة تبادل أسرى.

وبحسب موقع «دنيا الوطن» الفلسطيني، ذكر الوزير المتطرف أن المساعدات الإنسانية في غزة ستوزع بإشراف أمني إسرائيلي، مشدداً على أن السبيل الوحيد للإفراج عن المحتجزين هو إخضاع حركة «حماس».



وفي وقت سابق، قال مسئول إسرائيلي لوسائل إعلام إن مجلس الوزراء وافق بالإجماع على توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، «بما يتوافق مع مقترحات رئيس الأركان ويحقق رؤية رئيس الوزراء».

ونقلت وكالة أنباء «رويترز» عن المسئول، قوله إن «الهجوم الموسع على غزة قد يصل إلى حد السيطرة على كامل القطاع».

وتشمل الخطة المصادق عليها «احتلال قطاع غزة، وإبعاد السكان إلى الجنوب، بهدف شن ضربات شديدة ضد حماس وهزيمتها»، وفق تصريحات المسئول.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن «هذه الخطة ستحقق أهداف الحرب المتمثلة في إعادة الرهائن وهزيمة حماس، وأنها تنتقل من السيطرة على المناطق إلى احتلالها».



