 الزمالك يكشف سبب غياب شلبي عن مباراة البنك الأهلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الزمالك يكشف سبب غياب شلبي عن مباراة البنك الأهلي

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 5 مايو 2025 - 7:23 م | آخر تحديث: الإثنين 5 مايو 2025 - 7:23 م

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مصطفى شلبي لاعب الأبيض يعاني من آلام في عضلة السمانة، مما أبعده عن مباراة البنك الأهلي المقرر لها اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن مصطفى شلبي سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة للوقوف على حجم الإصابة، وتحديد البرنامج العلاجي الذي سيخضع له.

ويحل الزمالك ضيفاً على نظيره البنك الأهلي في الثامنة مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز


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