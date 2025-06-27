ترامب: أوقفت على الفور العمل على تخفيف العقوبات عن إيران بعد بيان خامنئي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "أوقف على الفور كل العمل على تخفيف العقوبات بعد بيان المرشد الإيراني علي خامنئي".

وأضاف ترامب في منشور عبر "تروث سوشيال": "خامنئي يعلم أن تصريحاته كذبة".

وهنأ المرشد الإيراني علي خامنئي، الخميس، شعب بلاده بـ"الانتصار على إسرائيل"، قائلاً إن الولايات المتحدة "لم تحقق أي إنجاز" بانضمامها للحرب ضد إيران.

وأضاف في ثالث رسالة مصوّرة له عقب الحرب بين إيران وإسرائيل، أوردتها وكالة "تسنيم" للأنباء الإيرانية: "أهنئكم بانتصار إيران العزيزة على النظام الأمريكي.. لقد دخل النظام الأميركي في حرب مباشرة، لأنه شعر بأن إسرائيل ستباد بالكامل، لكنه رغم هذا التدخل لم يحقق أي إنجاز يذكر".