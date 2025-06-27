رئيس أذربيجان: ثمة أوساط تنشر مزاعم كاذبة للإضرار بعلاقاتنا مع إيران

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن بعض الأوساط ووسائل الإعلام تنشر مزاعم كاذبة ولا أساس لها بهدف الإضرار بعلاقات بلاده مع إيران.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد لدى باكو مجتبى دميرجيلو، الجمعة، بحسب بيان نشرته الرئاسة الأذربيجانية.

وأكد علييف أن أذربيجان كانت بين أوائل الدول التي عبرت عن موقفها بعد الصراع بين إيران وإسرائيل، معرباً عن إدانته للتوتر.

كما قدم مرة أخرى تعازيه في المواطنين الإيرانيين الذين قتلوا خلال العدوان الإسرائيلي.

وأوضح إلى أن بعض الأوساط ووسائل الإعلام، دون تسميتها، حاولت الإضرار بعلاقات بلاده مع طهران من خلال نشر معلومات كاذبة في سياق التوتر الإسرائيلي ـ الإيراني، مؤكدا أن هذه الادعاءات مجرد "هراء".

من جانبه، أكد السفير الإيراني أن قادة بلاده يولون أهمية خاصة لتطوير العلاقات مع أذربيجان.

وأشار دميرجيلو إلى أن العلاقات بين البلدين تقوم على أساس الصداقة والجوار والأخوة.

وعبّر عن تقديره الكبير للموقف المبدئي والحازم الذي أظهرته أذربيجان خلال فترة التوتر بين إسرائيل وإيران.

وأضاف: "الجانب الإيراني واثق تماما بأن أراضي أذربيجان لا يمكن أن تستخدم أبداً ضد إيران، وأن الدولة الأذربيجانية لن تسمح بذلك مطلقاً".

في سياق متصل، نفى متحدث وزارة الخارجية الأذربيجانية أيهان حاجي زاده بشكل قاطع الادعاءات التي تفيد باستخدام المجال الجوي أو الأراضي الأذربيجانية من قبل أي دولة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد الجارة إيران أو أي بلد آخر، مؤكداً عدم وجود أي دليل موثوق يدعم هذه الادعاءات.

جاء ذلك في بيان نشره الجمعة، ردا على تصريحات السفير الإيراني في أرمينيا مهدي سبحاني الذي زعم أن "طائرات إسرائيلية مسيرة هاجمت إيران من الأراضي الأذربيجانية".

وانتشرت مؤخرا ادعاءات في وسائل إعلامية، وخاصة الأرمينية، تقول إن الأراضي الأذربيجانية استخدمت في الهجمات الإسرائيلية على إيران.