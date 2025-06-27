وزير الأوقاف ينعى ضحايا الطريق الإقليمي: الاستهتار المروري مخالفة شرعية قبل أن تكون قانونية

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث التصادم الأليم الذي وقع على الطريق الإقليمي، وأسفر عن عدد من الوفيات والمصابين.

عزاء ومواساة لأسر الضحايا

ويتقدّم الوزير باسمه، ونيابة عن جميع أبناء الأوقاف، بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، سائلاً الله تعالى أن يرحم المتوفين رحمة واسعة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يرزق المصابين الشفاء العاجل.

قواعد المرور من مقاصد الشرع

وفي هذا السياق، يؤكد الوزير أن الوعي المروري والالتزام بقواعد المرور من صميم مقاصد الشرع الحنيف؛ لما فيه من حفظ الأنفس التي كرمها الله تعالى، مشيرًا إلى أن أي تفريط في هذا الجانب يُعد مخالفة شرعية قبل أن يكون خرقًا للقانون.

تحذير من الاستهتار والإهمال

وشدّد وزير الأوقاف على أن الإهمال أو الاستهتار أو السير عكس الاتجاه يمثل اعتداءً على حق الآخرين في الحياة، مؤكدًا أن من فرّط في الحفاظ على أرواح الناس فقد خالف تعاليم الدين قبل مخالفة القانون، حتى وإن لم تسفر المخالفة عن أي ضرر ظاهر.

المخالفة استهانة بما أمر الله بحفظه

ونوّه الدكتور الأزهري إلى أن استمراء المخالفة، والاعتياد على تجاوز القوانين، هو في حقيقته استخفاف بما أمر الله تعالى بحفظه وصيانته واحترامه.

دعاء لمصر وأبنائها

واختتم وزير الأوقاف بيانه بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ مصر وأبناءها من كل مكروه وسوء، وأن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد.