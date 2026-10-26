كوريا الجنوبية وأمريكا تطلقان تدريبات جوية مشتركة

أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، تدريبات جوية مشتركة تركز على مهام مكافحة الهجمات الجوية والاعتراض الجوي بهدف تعزيز العمليات المشتركة في زمن الحرب.

وقالت القوات الجوية الكورية الجنوبية، في بيان، إن تدريبات "فريدوم فلاج" انطلقت اليوم وتستمر لمدة أسبوعين في قاعدة كونسان الجوية في مدينة جونسان، على بعد نحو 180 كيلومترا جنوب غرب سول، بمشاركة الأصول الجوية الرئيسية للحليفين، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طرازات إف-15 كيه وكيه إف-16 وإف-35 ايه تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وسيتم نشر طائرات النقل من طراز كيه سي-330 وطائرات الإنذار المبكر والتحكم من طراز إي-737 بيس آي في التدريبات.

وستشارك في التدريبات أيضا طائرات إف-16 فايتينج فالكون التابعة لسلاح الجو الأمريكي، وطائرات آر سي-135 للاستطلاع ومروحيات إم إتش-60 إس سيهوك التابعة للبحرية الأمريكية، بالإضافة إلى طائرات إف-35 بي الشبحية وطائرات إم كيو-99 ريبر للمراقبة بدون طيار التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية.

وقالت القوات الجوية إنها ستشغل "خلايا تخطيط المهام" ليلا ونهارا لتبادل التكتيكات والخبرات، مع تحسين إجراءات العمليات وتنفيذ المهام في زمن الحرب.

وأضافت أن هذه المهام مصممة لتعزيز قابلية التشغيل البيني وبناء قدرات تشغيلية مشتركة في زمن الحرب، مثل الدفاع الجوي والاعتراض الجوي.

وتسعى كوريا الجنوبية إلى استعادة السيطرة العملياتية في زمن الحرب من الولايات المتحدة بحلول عام 2030 أو في تاريخ سابق من خلال التحقق من قدراتها على قيادة القوات المشتركة.

وتم إطلاق تدريبات "فريدوم فلاج" نصف السنوية في عام 2024 لتحل محل التدريبات الجوية واسعة النطاق المنتظمة بين الحليفين، وهي تدريبات "الطيران الكوري" في النصف الأول من العام و"الدفاع اليقظ" في النصف الثاني.