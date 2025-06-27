أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالضربات الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية، قائلا: «الحرب كانت انتصارا رائعا، سنتحدث عن هذا الأمر لـ 30 عاما قادمة، إيران النووية؛ لن تحصل على سلاح نووي».

وتابع خلال مؤتمر صحفي، مساء الجمعة: «يجب أن نقدم الفضل لجيشنا بشكل خاص، هم أطفأوا تلك النيران.. حالما أُسقطت تلك القنابل، انتهت الحرب، أود أن أحييهم على عملهم، الجنرالات كافة».

وجه حديثه إلى المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، ردا على تصريحات للأخير أعلن فيها «الانتصار في الحرب».

واعتبر أن تصريحات خامنئي بعيدة عن الحقيقة، قائلا: «سأقدم بيانا، سأرد على بيان آية الله خامنئي يوم أمس، عندما قال انتصرنا بالحرب، يا إلهي! أنت رجل صاحب معتقد قوي ومحترم جدًا في بلادك؛ ولكن يجب أن تقول الحقيقة لقد أُبرحتم ضربا، وإسرائيل أيضا أُرهقت».

ووصف العملية العسكرية ضد إيران بأنها «كانت ضربة سريعة، وكان الوقت مثاليا لإنهائها»، مضيفا: «هناك الكثير من الكراهية.. ولكن آخر ما يفكرون فيه الآن هو الأسلحة النووية».