• يشارك في الاجتماع زعماء فرنسا وفنلندا وبريطانيا وإيطاليا والمستشار الألماني ورئيسة المفوضية الأوروبية، بحسب بيانات رسمية

يشارك قادة أوروبيون، الاثنين، في الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة واشنطن.

وفي منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، أنها ستحضر الاجتماع المرتقب بين ترامب زيلينسكي بالبيت الأبيض.

وذكرت فون دير لاين أنها ستلتقي زيلينسكي بعد ظهر الأحد في العاصمة البلجيكية بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أنها ستنضم مع زيلينسكي من بروكسل لاجتماع مرئي لـ"تحالف المتطوعين" حول أوكرانيا.

و"تحالف المتطوعين"، يضم أكثر من 30 دولة لدعم أي وقف محتمل لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

في السياق نفسه، أعلن قصر الإليزيه في بيان الأحد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيشارك في الاجتماع بواشنطن من أجل "مواصلة التنسيق بين الأوروبيين والولايات المتحدة لتحقيق سلام عادل ودائم يحمي الأمن الأوروبي والمصالح الحيوية لأوكرانيا".

كما يشارك في الاجتماع كل من الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدرش ميرتس، ورئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وفق بيانات رسمية.

ويأتي الاجتماع المرتقب عقب قمة جمعت بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا الأمريكية، الجمعة.

وعقب القمة أعلن ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" التي يملكها، أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور واشنطن، الاثنين، وأنه "إذا جرت الأمور على ما يرام" سيتم تحديد موعد لعقد لقاء ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضمن جهود إيجاد تسوية للحرب الروسية الأوكرانية.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.