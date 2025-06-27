وكالة الأنباء السودانية: البرهان يوافق على هدنة إنسانية لمدة أسبوع في الفاشر استجابة لدعوة جوتيريش

وافق رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، على إعلان هدنة إنسانية لمدة أسبوع في محلية الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وذلك استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حسب وكالة السودان للأنباء "سونا".

وخلال اتصال هاتفي مع البرهان، دعا جوتيريش إلى إعلان هدنة إنسانية لمدة أسبوع في محلية الفاشر دعما لجهود الأمم المتحدة وتسهيل وصول الإغاثة للآلاف من المواطنين المحاصرين هناك، وهو ما وافق عليه رئيس مجلس السيادة، مشدداً على أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن التي صدرت في هذا الخصوص.

وأعرب جوتيريش عن ترحيبه بتعيين الدكتور كامل إدريس رئيساً للوزراء، وأكد دعم الأمم المتحدة للخطوة في سبيل اكمال الانتقال المدني.

وأكد البرهان خلال الاتصال الهاتفي، الجدية في إكمال تشكيل حكومة من المستقلين تتولى بكامل الصلاحيات أعباء الجهاز التنفيذي.