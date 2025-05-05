وسائل إعلام لبنانية: غارة إسرائيلية جديدة تستهدف السلسلة الشرقية في البقاع

غارة إسرائيلية جديدة تستهدف السلسلة الشرقية في البقاع

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء الاثنين، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جديدة استهدفت منطقة السلسلة الشرقية في البقاع، دون ورود أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار. وأشارت المصادر إلى أن دوي انفجارات سُمع في محيط بلدتي نحلة ويونين قرب الحدود مع سوريا.

وتأتي هذه الضربة في سياق تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله، بعد أسابيع من تبادل القصف في جنوب لبنان والشمال الإسرائيلي. ويُلاحظ في الآونة الأخيرة اتساع رقعة الغارات الإسرائيلية لتشمل مناطق داخلية في لبنان، وهو ما يُنذر باحتمال انزلاق المواجهة إلى مستويات أوسع.

ويبدو أن هذه الغارات تأتي في وقت حساس، حيث تتزامن مع التصعيد الإسرائيلي في اليمن، إذ شنت إسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة غارات على أهداف حوثية في الحديدة، بحسب شبكة "سكاي.نيوز.عربية" الإخبارية.