نائب رئيس فلسطين: موقف الرئيس السيسي بشأن غزة صرخة في وجه المجتمع الدولي لتحّمل مسئولياته

أشاد نائب الرئيس الفلسطيني، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، بموقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية.

وقال عبر حسابه على منصة «إكس»، مساء الثلاثاء: «موقف فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برفضه القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني واعتبار ما يحدث في قطاع غزة هو استمرار للإبادة الجماعية هو صرخة في وجه المجتمع الدولي لتحّمل مسئولياته الأخلاقية والإنسانية في حماية الشعب الفلسطيني من جرائم ترتكب بحقه من قبل إسرائيل».

وأضاف الشيخ أن التهديد الإسرائيلي الأخير باحتلال كل قطاع غزة ينذر بمجازر جماعية اخرى سيرتكبها جيش الاحتلال.