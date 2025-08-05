رئيس وزراء فلسطين: جهود مكثفة لإنجاح عقد مؤتمر إعادة إعمار غزة بالتعاون مع مصر

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، استمرار الجهود المكثفة لإنجاح عقد مؤتمر إعادة الإعمار في غزة بالتعاون مع مصر، ومؤتمر المانحين برعاية دولية على أعلى مستوى.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من هذه التحركات إعادة إعمار قطاع غزة والضفة بما فيها القدس، لضمان بقاء وصمود أبناء الشعب الفلسطيني على أرضهم في مواجهة مخططات التهجير والضم والمصادرة.

وبحث مجلس الوزراء الفلسطيني، الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة واعتداءات المستوطنين المتصاعدة على القرى والبلدات في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وطالب المجتمع الدولي بتفعيل كل أدوات الضغط الدولية لوقف تفشي المجاعة في القطاع، واستئناف إدخال شحنات المساعدات على أوسع نطاق.

وقدم شكره لكل الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات التي تواصل جهودها في إغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.