إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة ملوثة في الخارجة بالوادي الجديد

أُصيب 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، بحالة تسمم غذائي، اليوم الثلاثاء، بعد تناولهم وجبة ملوثة أثناء تواجدهم بأحد الحقول الزراعية في قرية الثورة، التابعة لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

كان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يُفيد بوصول 5 أشخاص مصابين بتسمم غذائي إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وعلى الفور تم نقلهم لتلقي الإسعافات اللازمة داخل قسم الاستقبال والطوارئ.

وأظهرت المعاينة الأولية أنهم تناولوا وجبة مكونة من الأرز والبطاطس داخل أحد الحقول الزراعية في قرية الثورة، ما أدى إلى ظهور أعراض التسمم عليهم بشكل مفاجئ.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، وتم أخذ عينات من بقايا الطعام لفحصها، في إطار الوقوف على أسباب التسمم بدقة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.