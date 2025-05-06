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أعداد جريدة الشروق
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أول قرار من بيسيرو بعد تعادل الزمالك مع البنك الأهلي

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 5 مايو 2025 - 11:30 م | آخر تحديث: الإثنين 5 مايو 2025 - 11:30 م

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو استئناف التدريبات غداً الثلاثاء على ملعب النادي  عقب الانتهاء من مباراة البنك الأهلي اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة  الخامسة لمباريات المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري،  ليرفع الأبيض رصيده إلى 40 نقطة.


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