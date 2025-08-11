مباحثات أوروبية طارئة حول الملف الأوكراني قبل قمة ترامب وبوتين

يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بواسطة تقنية الفيديو اجتماعا طارئا لإيجاء الصيغة الملائمة لإشراك أوكرانيا في المحادثات المباشرة التي ستجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا الأمريكية الجمعة المقبلة.

ووفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية، سيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بقيادة مسئولة الشئون الخارجية للاتحاد كايا كالاس عبر تقنية الفيديو في لقاء قمة لبحث تداعيات قمة ترامب وبوتين.

وسيتم خلال هذا اللقاء الحديث عن الحرب في أوكرانيا وسبل إنهائها بشكل كامل. فيما عبر قادة الاتحاد الأوروبي عن مخاوفهم من أن يتم اقتراح حلول لا تخدم مصالح أوكرانيا.

وفي هذا الإطار، سيجدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ضرورة إشراك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في هذه القمة التي تأتي بعد نهاية المهلة الزمنية التي منحها ترامب للرئيس الروسي من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ويخشى القادة الأوروبيون أن تكون أوكرانيا كبش فداء مصالح سياسية واقتصادية مشتركة بين واشنطن وموسكو.

وسيضغط وزراء خارجية الاتحاد نحو ضرورة إشراك الدول الأوروبية في هذه القمة أيضا.

وتثير فكرة عقد اجتماع روسي أمريكي من دون مشاركة زيلينسكي مخاوف من أن ينص أي اتفاق بينهما على تخلي كييف عن أراض، وهو طرح يرفضه الاتحاد الأوروبي.

لكن السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ماثيو ويتيكر صرح بأن زيلينسكي قد يحضر القمة الأمريكية الروسية، مشيرا في مقابلة على قناة "سي إن إن" الأمريكية، أمس، إلى أن هذا "ممكن بالتأكيد".

وجاء في بيان مشترك لقادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وبريطانيا وفنلندا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن "المسار إلى السلام في أوكرانيا لا يمكن أن يتقرر من دون أوكرانيا".

وحض البيان ترامب على ممارسة مزيد من الضغوط على روسيا، في إطار جهود دبلوماسية مكثفة يبذلها أجرى الرئيس الأوكراني اتصالات مع قادة 13 دولة خلال ثلاثة أيام، بما فيها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.