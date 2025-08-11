إخلاء منازل في لندن بعد انفجار خط مياه رئيسي

اضطر حوالي 30 شخصا في شمال لندن إلى مغادرة منازلهم بعد أن غمرت المياه بعض المناطق بارتفاع حوالي 40 سنتيمترا جراء انفجار خط مياه رئيسي مساء أمس الأحد.

وقالت إدارة الإطفاء بلندن إن 10 سيارات إطفاء وحوالي 70 إطفائيا يتعاملون مع الحادث في منطقة إزلينجتون، موضحة أن العملية قد "تستغرق وقتا طويلا"، ومن المتوقع أن تستمر حالة الارتباك حتى صباح اليوم الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ودعت السلطات السكان على تجنب المنطقة المحيطة بشوارع كانونبري ستريت، وإسيكس رود، وإلمور ستريت، وهاليفورد ستريت، وإيكلسبورن رود، وتجنب القيادة عبر المياه التي تغمر الشوارع.

وقالت إدارة الإطفاء إن خدمات الطوارئ تلقت أكثر من 23 مكالمة بشأن الحادث بعد الساعة 10 مساء أمس الأحد بقليل بالتوقيت المحلي.