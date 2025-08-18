 إيرين يشتد ليصبح إعصارا من الفئة الرابعة وتحذيرات من أمواج خطيرة - بوابة الشروق
الإثنين 18 أغسطس 2025 9:45 ص
إيرين يشتد ليصبح إعصارا من الفئة الرابعة وتحذيرات من أمواج خطيرة

د ب أ
نشر في: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 9:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 9:04 ص

اشتد إعصار إيرين ليصبح إعصارا من الفئة الرابعة ومن المرجح أن يتسبب في أمواج خطيرة على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة هذا الأسبوع.


