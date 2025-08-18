إيرين يشتد ليصبح إعصارا من الفئة الرابعة وتحذيرات من أمواج خطيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اشتد إعصار إيرين ليصبح إعصارا من الفئة الرابعة ومن المرجح أن يتسبب في أمواج خطيرة على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة هذا الأسبوع.