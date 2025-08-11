وزير خارجية النرويج يدين اغتيال أنس الشريف: اعتداء على حرية التعبير

قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إن الهجوم الإسرائيلي المتعمد على الصحفي البارز في قناة «الجزيرة» أنس الشريف، وعدد من زملائه في مدينة غزة، «أمر شائن وغير مقبول على الإطلاق».

وأشار في بيان، صباح الاثنين، إلى أن مقتل أكثر من 200 صحفي وإعلامي في غزة، منوهًا أن «غزة أصبحت أخطر مكان في العالم للصحفيين».

وشدد على أن «الصحفيين يلعبون دورًا حاسمًا في جمع المعلومات وتبادلها أثناء النزاعات المسلحة، ويجب حمايتهم بشكل خاص».

وذكر أن «الشريف وزملاءه أدوا دورًا بالغ الأهمية في غزة، حيث تمنع إسرائيل الصحفيين الدوليين من الوصول، مما يجعلهم محط أنظار العالم أجمع».

واختتم بيانه بالقول: «عندما يتعرض الصحفيون لاعتداء متعمد، فهذا ليس اعتداءً عليهم مباشرةً فحسب، بل على حرية التعبير نفسها».

واغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الأحد، مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، بعدما استهدف خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وفي بيان نشره بعد الغارة، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف «الشريف» ووصفه بأنه «إرهابي تنكر بزي صحفي في قناة الجزيرة».

وادعى جيش الاحتلال بأن أنس الشريف، كان قائد خلية في حركة حماس، وروّج لإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وتعرض الشهيد في الآونة الأخيرة لحملة تحريض إسرائيلية واسعة؛ بسبب تغطيته صور العدوان والتجويع في قطاع غزة.

وكان الشريف قد نفى سابقاً، في بيان نشره عبر منصة «إكس» في يوليو الماضي، أي ارتباط له بأي توجهات سياسية، مؤكداً أنه يعمل كصحفي مهمته نقل الحقيقة كما هي على الأرض، دون أي تحيز.

وقال مستنكرا حملات التهديد والتحريض ضده من الجيش الإسرائيلي إن «قول الحقيقة في وقت تعاني فيه غزة من مجاعة قاتلة، أصبح بنظر الاحتلال تهديدا».