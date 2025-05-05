جيش الاحتلال يواصل نسف المباني السكنية في شمال وجنوب قطاع غزة

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استشهد 29 فلسطينيا وأصيب عدد بجراح وفقد آخرون، الاثنين، في غارات إسرائيلية متواصلة في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ضمن الإبادة المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.

وفي أحدث الغارات الإسرائيلية، أفاد مصدر طبي لوكالة «الأناضول»، باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 6 آخرين في استهداف مقهى داخل عمارة «كحيل» قرب مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأضاف المصدر الطبي أن طفلاً فلسطينيًا استشهد وأصيب آخرون في قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية في محيط مسجد بئر السبع بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وأعلن الدفاع المدني، في بيان، استشهاد 19 فلسطينيا وإصابة 15 وفقدان آخرين بمناطق مختلفة في مجازر إسرائيلية.

وتحدث البيان عن «استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 5 مصابين وفقدان آخرين تحت أنقاض منزل لعائلة العطار في حي السلاطين ببلدة بيت لاهيا شمال غرب القطاع جراء استهداف إسرائيلي».

وذكر أن 15 فلسطينيا استشهدوا و10 أصيبوا بقصف طائرات إسرائيلية 3 شقق سكنية في برج «الرموز» بمنطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة، حسب البيان نفسه.

كذلك استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، الليلة الماضية.

وأفاد مراسل «الأناضول» وشهود عيان بأن المدفعية الإسرائيلية تقصف المناطق الشرقية في مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات مسيّرة والآليات العسكرية تجاه منازل المواطنين.

وكذلك ينسف الجيش الإسرائيلي عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة، وفق شهود عيان.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة؛ استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على منطقة قيزان رشوان جنوب غربي مدينة خان يونس، وفق مصدر طبي للأناضول.

وأضاف المصدر الطبي أن شابًا استشهد متأثراً بجراح أصيب بها قبل يومين في استهداف منزلهم بمنطقة الحاووز في مدينة خان يونس.

وتحدث شهود عيان عن قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس، وأطراف بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة ذاتها.

وفي مدينة رفح، تنسف قوات إسرائيلية مباني سكنية، وفق شهود عيان.

وشهد شمال مخيم النصيرات (وسط) قصف إسرائيلي مدفعي، وفق الشهود.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 171 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.