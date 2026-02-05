الاتحاد الفلسطيني يحتفل بعدي الدباغ بعد تصدره هدافي الدوري المصري

احتفل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بمهاجم الزمالك، عدي الدباغ، بعد تصدره قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز، إثر تسجيله هدفين في فوز فريقه الكبير على كهرباء الإسماعيلية 5-2 ضمن مباريات الأسبوع الـ17 على استاد هيئة قناة السويس.

وكتب الاتحاد الفلسطيني، عبر موقعه الرسمي، بأن "نجوم الفدائي يواصلون كتابة فصول جديدة من التألق، وهذه المرة عبر بوابة الدوري المصري الممتاز"، مشيرًا إلى أن تألق الدباغ مع الزمالك يمثل امتدادًا لما يقدمه بقميص المنتخب الفلسطيني، حيث يحتل حاليًا صدارة هدافي الفدائي التاريخيين برصيد 18 هدفًا.

وسجل الدباغ هدفه الثاني في الدقيقة 43 بعد متابعة كرة مرتدة من حارس الكهرباء، وأضاف الهدف الخامس في الدقيقة 88 بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، ليصل إجمالي أهدافه هذا الموسم إلى 7 أهداف، متفوقًا على كل من صلاح محسن مهاجم المصري، ومحمود حسن تريزيجيه جناح الأهلي، والنيجيري صديق أوجولا لاعب سيراميكا كليوباترا.

وأشاد الاتحاد الفلسطيني بتألق اللاعب، مؤكّدًا أن حضوره المميز في الملاعب المصرية والإفريقية يعكس قدرة المهاجم الفلسطيني على صناعة الفارق في أقوى البطولات، ويمثل مصدر إلهام للاعبين الفلسطينيين الآخرين لاقتحام عالم الاحتراف بثقة واقتدار، كما يعزز مكانة الكرة الفلسطينية على الساحة العربية والدولية.