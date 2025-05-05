ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية: لسنا طرفا في النزاع المسلح بالسودان

قالت نائب مساعدة وزير الخارجية للشئون السياسية، ممثلة دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية ريم كتيت، إن الدعوى المقامة من القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية «لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية».

وأوضحت في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم الاثنين: «دولة الإمارات ليست طرفًا في النزاع المسلح في السودان، ولا تقدم أي دعم لأي طرف، مما يجعل الادعاءات الموجهة ضدها لا أساس لها من الصحة».

وشددت في هذا الصدد، على أن الإمارات ملتزمة بدعم الحلول السلمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن اتهامات القوات المسلحة السودانية تهدف إلى تشويه صورة الدولة دون أدلة ملموسة.

ووصفت دولة الإمارات الدعوى خلال جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية الشهر الماضي بأنها محاولة من القوات المسلحة السودانية، أحد أطراف النزاع لصرف الانتباه عن مسئولياتها في الحرب الدائرة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى «الإلهاء الإعلامي» بدلاً من معالجة جذور الصراع، مؤكدة أن الإمارات تدعم السلام والاستقرار في السودان.



